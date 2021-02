Fideiussioni illecite per centinaia di milioni di euro, denunciate 47 persone Le indagini della Guardia di Finanza di Ascoli hanno portato alla luce oltre cento condotte penalmente perseguibili

Si è conclusa l’operazione “Garantisce lui“, condotta dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno su polizze fideiussorie illecite del valore di centinaia di milioni di euro.

Le indagini, scattate nel 2017 in seguito a un’altra operazione portata avanti ugualmente dalle Fiamme Gialle, hanno svelato un vasto giro di società finanziarie disseminate per tutta Italia che, sebbene prive delle autorizzazioni richieste dalla legge, negli anni avevano emesso fideiussioni illegittime per circa 217 milioni di euro. Il perno di tali operazioni era un 46enne residente a Grottammare, già finito nei guai quattro anni fa.

Assieme a lui, le forze dell’ordine hanno denunciato 46 persone, che si sarebbero rese responsabili di almeno 102 condotte perseguibili a livello penale, assicurandosi in tal modo circa 1,5 milioni di euro. Già eseguiti sequestri preventivi nelle province di Ascoli Piceno, Milano, Roma, Perugia, Pescara, Firenze, Napoli, Latina, Bari, Frosinone e Cosenza.