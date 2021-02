Ascoli Piceno, in scadenza l’avviso relativo alla retrocessione di aree edificabili Le richieste potranno essere presentate entro sabato 27 febbraio

L’Amministrazione Comunale ricorda che scadrà il 27 febbraio 2021 il termine perentorio per rispondere all’Avviso per richieste di retrocessione di aree edificabili e contestuali richieste di edificabilità finalizzate alla redazione di una variante al P.R.G. compensativa (con bilancio nullo di aree e volumetrie edificabili)”.

L’avviso è rivolto a tutti i proprietari di aree nel territorio comunale di Ascoli Piceno che volessero avanzare una richiesta di retrocessione della propria area dalla destinazione edificabile alla destinazione agricola o di verde privato (qualora non intendano avvalersi della suddetta capacità edificatoria riconosciuta dal vigente P.R.G.) ovvero che volessero avanzare una richiesta di edificabilità della propria area con destinazione residenziale o altra destinazione che consenta l’insediamento di nuove volumetrie. Questa seconda tipologia di richieste potrà essere presa in considerazione esclusivamente in sub-ordine alla ricezione di richieste di retrocessione, sulla base delle quali l’Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di redigere una variante “compensativa” con incremento complessivo nullo di aree e volumetrie edificabili secondo i criteri e le valutazioni indicate nell’Avviso.

Sulla home-page del sito comunale https://www.comune.ap.it e nella sezione notizie di dicembre 2020 è reperibile il testo dell’Avviso nonché lo schema di domanda in formato editabile; si fa presente che coloro che in passato hanno avanzato richiesta di retrocessione completa di tutta la documentazione richiesta non sono tenuti a ripresentare la domanda (si considererà valida a domanda già presentata). Coloro che hanno avanzato richiesta di edificabilità sono comunque tenuti a ripresentare la domanda secondo le modalità e il modello pubblicato, valutandone preventivamente i contenuti e la conformità ai criteri illustrati nell’Avviso.

«Un avviso molto importante per quanti vogliono modificare la destinazione urbanistica delle aree site nel nostro comune» hanno dichiarato il sindaco Marco Fioravanti e il vicesindaco e assessore all’urbanistica Gianni Silvestri. «Proprio nei giorni scorsi abbiamo organizzato un incontro con gli ordini professionali di geometri, ingegneri, architetti e rappresentanti delle associazioni di categoria, che si sono resi disponibili a fornire informazioni e chiarimenti a tutti i cittadini interessati. Nel ringraziare il dirigente Ugo Galanti e il rup Maurizio Piccioni per aver lavorato su questo avviso, ricordiamo che le domande devono essere presentate entro il 27 febbraio 2021».