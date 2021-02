Ascoli, c’è tempo fino al 31 marzo per chiedere i rimborsi per il trasporto scolastico Le domande dovranno essere relative all'anno scolastico 2019/2020

Si rende noto che coloro che non hanno ancora presentato la domanda di rimborso delle quote pagate in eccedenza per il servizio di trasporto scolastico anno 2019/2020 – sospeso causa Covid-19 – potrà farlo entro il giorno 31 marzo 2021.

Per gli utenti che continuano a fruire del servizio anche nel corrente anno scolastico, la quota di rimborso spettante è già stata scalata sull’importo dovuto quest’anno.

La richiesta deve essere redatta sul modello pubblicato sul sito www.comune.ap.it alla pagina dedicata al trasporto scolastico ed inoltrata via e mail all’indirizzo: protocollo@comune.ascolipiceno.it o tramite PEC all’indirizzo comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it o presentata al Protocollo Generale del Comune in piazza Arringo, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

N.B. Si precisa che il rimborso riguarda esclusivamente il servizio trasporto scolastico svolto dal Comune con i pulmini scuolabus della Ditta Fratarcangeli.