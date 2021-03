Il Covid non ferma la rassegna Ascolinscena: presentata l’edizione 2021 Cinque gli spettacoli selezionati

In questo periodo di chiusura e difficoltà per il teatro e il mondo della cultura, gli organizzatori della Rassegna Teatrale Ascolinscena hanno lavorato per selezionare gli spettacoli che andranno in scena al PalaFolli di Ascoli Piceno appena sarà possibile.

Tra gennaio e febbraio, sono stati visionati i lavori teatrali giunti come risposta al bando di concorso aperto lo scorso maggio e a cui hanno partecipato 30 compagnie da tutta Italia.

Ascolinscena è la rassegna di teatro amatoriale che si svolge ogni anno al PalaFolli di Ascoli Piceno, organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli. La Rassegna è sempre andata in scena tra novembre ed aprile, ma le difficoltà di questo periodo hanno convinto gli organizzatori a posticiparla, nell’attesa di tempi migliori.

Nonostante la chiusura dei teatri e lo spiraglio di una apertura che tra restrizioni e limiti non permetterà di ripartire subito, gli organizzatori hanno comunque voluto rendere ufficiali gli spettacoli che parteciperanno alla fase finale del Concorso per l’assegnazione dei Premi Ascolinscena 2021. L’idea è quella di essere pronti a ripartire nella speranza di avere tempo di organizzare il tutto.

Aver selezionato gli spettacoli è comunque un atto di resistenza in un periodo veramente difficile per il settore, un raggio di luce per molti che aspettano di tornare in teatro. Per questo il sottotitolo della Rassegna è “ViralEdition” nella speranza che diventi virale la voglia e la gioia di tornare a teatro.

Tra i 30 lavori giunti, sono stati selezionati cinque spettacoli che andranno a costituire la XIV Edizione di Ascolinscena e sono:

“Una volta nella vita” – Bottega dei Rebardò (Roma)

“E fuori nevica” – Compagnia Ci Credo (Macerata)

“Da giovedì a giovedì” – Compagnia Il Focolare (Loreto – AN)

“Le prenom – Cena tra amici” – Gruppo Teatrale Tempo (Carugate – MI)

“L’amico Sancio” – Laboratorio Minimo Teatro (Ascoli Piceno).

Il cartellone della XIV Edizione sarà arricchito anche da due nuovi spettacoli fuori concorso delle compagnie organizzatrici e dalla serata finale che, da ormai tre anni, è abbinata al concorso AVIS IN CORTO, organizzato con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno, la cui selezione è ancora in corso.

La speranza è quella di poter definire quanto prima le date della Rassegna, ma nel frattempo il PalaFolli teatro, in attesa di una riapertura programmata, ha già provveduto a studiare la nuova disposizione degli spettatori in platea e la nuova segnaletica per il rispetto delle norme previste in questo periodo.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11

da: Compagnia dei Folli