Spaccio di eroina nel centro di San Benedetto del Tronto, in manette una 25enne La giovane è stata colta sul fatto dai Carabinieri

Una giovane di origini marocchine, sorpresa a spacciare droga nel centro di San Benedetto del Tronto, è stata arrestata nella giornata di lunedì 8 marzo dai Carabinieri del comando locale.

Protagonista della vicenda una ragazza di 25 anni, notata dai militari mentre stava vendendo dell’eroina a un 48enne sambenedettese. Una volta fermata, la giovane è quindi stata condotta presso la sua abitazione per una minuziosa perquisizione, durante la quale le forze dell’ordine hanno rinvenuto 15 grammi di eroina, 4.300 euro in contanti (ritenuti provento diretto dell’attività illecita) e il materiale adoperato per il confezionamento dei singoli quantitativi di droga.

Al termine dell’operazione, la 25enne è stata tratta in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.