Malore fatale sulla Salaria ad Acquasanta Terme, muore un 67enne umbro Inutili i soccorsi nei confronti dell'uomo, sentitosi male mentre si trovava alla guida del proprio furgone

Un commerciante umbro di 67 anni è rimasto vittima di un malore fatale nella mattinata di venerdì 12 marzo mentre stava transitando nel territorio comunale di Acquasanta Terme.

L’uomo, A.M. le sue iniziali, stava procedendo verso Ascoli Piceno al volante del suo Fiat Fiorino quando, di punto in bianco, ha accusato un malore che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Il mezzo del 67enne si è così fermato in mezzo alla Salaria. Altri automobilisti presenti al momento del fatto hanno allertato i soccorsi: una volta giunti sul posto, tuttavia, i sanitari del 118 hanno dovuto limitarsi a constatare il decesso dell’uomo, originario di Norcia. Accorsi sul posto anche i Carabinieri del distaccamento locale per i rilievi del caso.