Le “Giornate della Partecipazione” a Grottammare proseguono con Luciano Violante L'ex Presidente della Camera dei Deputati sarà l'ospite dell'evento online in programma venerdì 19 marzo

68 Letture Cronaca

Luciano Violante per “Le giornate della Partecipazione” nel prossimo appuntamento di venerdì 19 marzo.

Docente universitario, ex magistrato e parlamentare, già presidente della Camera dei Deputati dal 1996 al 200, Violante presenterà il libro “Democrazie senza memoria”, per una riflessione su come evolvono i processi di crisi nelle democrazie – sistema in cui oggi vive solo il 40% della popolazione mondiale – quando manca la rielaborazione del passato.

L’iniziativa si svolgerà in diretta streaming, dalle ore 18.30, in collegamento dalle pagine Facebook Città di Grottammare e Radio Incredibile o dal canale YouTube di Radio Incredibile, che curerà la messa in onda.

“E’ necessaria una nuova cultura politica per sostenere la democrazia. C’è differenza tra crisi e passaggi. La crisi segna un declino, il passaggio segna una trasformazione. Ma la distinzione non è fondata su automatismi. Se assistiamo inerti e senza memoria ai processi che si svolgono sotto i nostri occhi, il declino della democrazia sarà inevitabile”.

“Le Giornate della partecipazione” è una rassegna incentrata sui temi della democrazia, della politica e della partecipazione, organizzata dalla Città di Grottammare, in collaborazione con l’associazione “I luoghi della scrittura”.

Hanno preso parte a questa edizione anche: Luciano Canfora, Gherardo Colombo, Marco Revelli, Michela Mercuri e Paolo di Giannantonio.

Le videoregistrazioni degli incontri sono archiviati e sempre disponibili nel canale YouTube di Radio Incredibile.