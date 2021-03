Folignano, soccorso un capriolo rimasto incastrato in una recinzione L'animale è poi stato rimesso in libertà senza alcuna conseguenza

Vigili del Fuoco in azione a Folignano nella mattinata di lunedì 22 marzo per il recupero di un capriolo, rimasto incastrato in una recinzione posta sul limitare di un terreno destinato al pascolo di ovini.

Il fatto ha avuto luogo in località Piane di Morro. Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno usato ogni accortezza per evitare che l’animale potesse agitarsi ulteriormente: dopo essere stato districato, l’animale è stato infine liberato nelle campagne circostanti.