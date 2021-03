Confcommercio lancia un incontro online rivolto a imprese e agenti di commercio Il webinar, intitolato "Dalla telefonata alla videochiamata", si terrà a partire dalle 17.30 di venerdì 26 marzo

“Noi agenti di commercio siamo in difficoltà nel nostro lavoro, le vendite diminuiscono, i costi aumentano, le provvidenze economiche stabilite non ci soddisfano – afferma Tullio Luciani presidente provinciale della FNAARC Piceno – ma nonostante tutto lo spirito imprenditoriale e la fiducia nel futuro che ci caratterizzano non viene meno. Ci prepariamo alle prossime sfide aumentando le nostre competenze.”

Si terrà, infatti, il prossimo venerdì 26 marzo un webinar formativo sull’utilizzo efficace delle piattaforme online intitolato DALLA TELEFONATA ALLA VIDEOCHIAMATA tenuto dall’esperto formatore dott. Alberto Scarabelli, con inizio dalle 17.30 alle 19.00.

Il webinar è aperto agli agenti di commercio e a tutte le imprese che hanno in prospettiva una maggiore informatizzazione commerciale.

Per maggiori informazioni e l’iscrizione gli interessati possono contattare le sede periferiche della Confcommercio.