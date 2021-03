Riapre da lunedì 29 marzo ad Ascoli Piceno l’Ecocentro di via Monini Gli operatori presenti sul posto garantiranno il rispetto del distanziamento interpersonale da parte degli utenti

Si comunica che l’Ecocentro in via Monini riaprirà a far data dal 29 marzo 2021 con i consueti orari. Un operatore sosterà in prossimità del cancello per garantire l’accesso ordinato ed invitando gli utenti a rimanere in auto.

Gli operatori incaricati dal Gestore regolamenteranno gli accessi, attuando le dovute e necessarie precauzioni affinché sia garantito il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Per evitare contatti, gli operatori non potranno in nessun modo aiutare gli utenti, i quali dovranno autonomamente effettuare gli scarichi; gli utenti dovranno rispettare le norme previste dai DPCM vigenti ed utilizzare guanti e mascherine.