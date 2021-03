Continuerà anche ad aprile la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata ad Ascoli Il ritiro potrà essere effettuato solo su appuntamento

Per venire incontro alle richieste dei cittadini che, per motivi di salute legati all’emergenza sanitaria COVID, non hanno potuto ritirare i kit per la raccolta differenziata nel mese di febbraio presso il punto di distribuzione di Ecoinnova, si è deciso di prorogare la distribuzione dei kit anche per tutto il mese di aprile 2021, a partire da martedì 6 p.v. sino alla fine del mese.

Gli interessati dovranno prenotare telefonicamente un appuntamento, contattando i numeri del Servizio Ambiente (0736/298465 oppure 0736/298469).

La distribuzione avverrà presso la sede comunale in viale Vellei n.16, secondo piano.

Per il ritiro della fornitura gratuita è necessario, come da prassi, presentare l’ultima bolletta della tassa rifiuti.