Installati nuovi giochi nei parchi pubblici e nelle scuole materne di Ascoli Piceno L'assessore Volponi: "Continuiamo a lavorare per migliorare il decoro della città e la qualità della vita di tutti i cittadini"

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale nei progetti di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi cittadine. Nei giorni scorsi infatti, sono stati installati nuovi giochi presso alcuni parchi e giardini della città, nonché presso tutte le aree verdi delle scuole materne del territorio (via dei Narcisi, via Sassari, via Rossini, via Malaspina, frazione Villa S.Antonio, frazione Mozzano, frazione Venagrande, frazione San Gaetano e frazione Marino del Tronto).

«Nonostante l’emergenza Covid stia fortemente impegnando la nostra Amministrazione sulla risoluzione di problematiche di natura sanitaria, economica e sociale, abbiamo continuato a lavorare anche sui progetti di riqualificazione delle nostre aree verdi» ha dichiarato entusiasta il sindaco Marco Fioravanti. «Abbiamo effettuato un censimento sulle aree gioco territoriali, intervenendo su quelle che mostravano i maggiori segni di usura del tempo. Non appena sarà terminata questa emergenza, vogliamo che i più piccoli possano avere a disposizione nuovi giochi e strutture ludiche rinnovate in cui potersi svagare e divertire all’aria aperta».

Soddisfatta l’assessore alla qualità della vita e Ascoli Green, Maria Luisa Volponi: «Continuiamo a lavorare per migliorare il decoro della città e la qualità della vita di tutti i cittadini, a partire da bambini e ragazzi. Quello della nostra Amministrazione è un investimento per il futuro, perché giochi e attrezzature sono essenziali per il benessere e la crescita dei più piccoli. Questi interventi si inseriscono nella più ampia progettualità di Ascoli Green: le nuove attrezzature andranno infatti a migliorare la fruibilità di alcune aree verdi cittadine e a rinnovare le strutture ludiche in alcune scuole».

A esprimere la propria soddisfazione anche l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli: «Abbiamo sostituito giochi e attrezzature vetuste, che mostravano i segni del tempo e non soddisfacevano più i necessari criteri di sicurezza, installando nuovi scivoli, altalene, giochi a molla e pavimentazione antitrauma. Stiamo lavorando nei vari quartieri e in tutte le frazioni cittadine: vogliamo restituire alla comunità una città migliore di quella che ci è stata consegnata, stiamo lavorando assiduamente per raggiungere questo obiettivo».