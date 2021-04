Continua lo screening anti-Covid per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Monteprandone Interessata nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 aprile la scuola secondaria di primo grado "Allegretti"

Prosegue lo screening con tamponi rapidi per gli alunni dell’Istituto comprensivo di Monteprandone.

Oggi martedì 13 e domani mercoledì 14 aprile, in orario pomeridiano, l’indagine riguarderà gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Carlo Allegretti”.

La scuola ha comunicato alle famiglie, attraverso la piattaforma web, giorni e orari in cui gli alunni devono presentarsi presso il laboratorio “Biomedica” in via Circonvallazione Sud 26/D a Centobuchi.

Il Sindaco Sergio Loggi ricorda che l’indagine è su base volontaria, gratuita e riservata solo agli studenti e raccomanda la massima partecipazione.