Terminata la nuova area giochi nel parco “Il Boschetto” di Monteprandone Portati a termine interventi per 36mila euro

55 Letture Cronaca

Una altalena, due molle inclusive, un bilico e un gioco combinato con uno scivolo a tubo, uno aperto e due ponti: così si presenta la nuovissima area giochi attrezzata per bambini installata nel parco pubblico “Il Boschetto” a Monteprandone.

Le attrezzature ludiche, sotto le quali è stata posizionata anti trauma in gomma colata per una maggiore sicurezza dei più piccoli come previsto dalla normativa vigente, è fruibile contemporaneamente da parte di tanti bambini. Nell’area verde sono state sistemate anche nuove panchine e cestini per i rifiuti.

La spesa complessiva sostenuta dall’Ente è di 36.000 euro.

Ricordiamo che l’installazione dell’area giochi ha completato il più ampio progetto, il cui investimento complessivo è di 130.000 euro che comprende: la riqualificazione e messa in sicurezza di un tratto di via Leopardi, l’anello stradale che cinge il Centro storico, dove sono stati realizzati nuovi stalli destinati a parcheggio; la riqualificazione della pavimentazione pedonale, la sistemazione della scarpata sottostante, la creazione di un parapetto di sicurezza in ferro, la sostituzione della pavimentazione del campo da calcetto con manto sintetico che ora presenta linee da gioco integrate sia per il gioco del calcio sia per quello del tennis e la sistemazione della zona a verde del parco pubblico “Il Boschetto”.