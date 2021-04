Lotta allo spaccio, 36enne arrestato a San Benedetto con oltre un chilo di cocaina L'uomo, residente nel Fermano, è stato fermato in occasione di un controllo stradale effettuato dai Carabinieri

Un maxi-sequestro di stupefacenti è stato messo a segno dai Carabinieri di San Benedetto del Tronto nel corso della mattinata di martedì 20 aprile.

Le forze dell’ordine hanno eseguito un controllo stradale a carico di un 36enne di nazionalità albanese, già conosciuto per via di alcuni precedenti e sorpreso al volante di un’automobile a noleggio. La perquisizione condotta all’interno della vettura ha fatto sì che venisse scoperto oltre un chilogrammo di cocaina, tenuto nascosto sotto il sedile dal lato del passeggero.

L’uomo, residente in provincia di Fermo, è stato perciò tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una volta immessa sul mercato, la droga trovata nella sua disponibilità gli avrebbe fruttato all’incirca 200.000 euro.