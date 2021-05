Prevista per sabato 8 maggio ad Ascoli l’inaugurazione del progetto artistico “In sospeso” Realizzato dall'ascolana Giulia Canala, sarà visitabile fino a domenica 6 giugno presso tre diverse sedi

Sabato 8 maggio, alle ore 18.30 presso il Chiostro Maggiore di San Francesco, sarà inaugurato “In sospeso”, progetto in tre opere dell’artista ascolana Giulia Canala.

L’evento artistico sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 6 giugno, attraverso un percorso all’aperto in tre tappe differenti del centro storico: Sala Cola dell’Amatrice, Piazza del Popolo e il negozio People in Corso Mazzini 116.

“In sospeso”, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, nasce durante l’isolamento della pandemia e ne racconta gli aspetti salienti in chiave creativa. Con la convinzione che, in un momento caratterizzato da spazi ridotti, mettere l’arte a disposizione di tutti diventi un’occasione per avvicinarla al quotidiano e diminuire il velo di tensione ed incomprensione che si crea tra artista e fruitore.