Ascoli, prorogato il termine per ottenere le borse di studio relative al 2020/21 Interessati gli studenti degli istituti superiori

L’amministrazione rende noto che è stato prorogato il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere l’elenco dei potenziali beneficiari delle Borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021, pertanto è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di accesso.

Le nuove domande, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 01/07/2021 .

Si ricorda che le domande devono essere redatte utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Regione Marche e dovranno pervenire in una delle seguenti modalità:

a mezzo pec: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it;

a mezzo e-mail: protocollo@comune.ascolipiceno.it;

solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate, tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Arringo, n. 7 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 oppure tramite raccomandata A.R.

Le istanze di accesso, debitamente compilate e corredate dal documento di identità del richiedente in corso di validità e dalla attestazione ISEE in corso di validità, dovranno essere, a pena di nullità, sottoscritte dal genitore dell’alunno, ovvero, in alternativa, da chi ne esercita la potestà, da chi ha a carico lo studente beneficiario, o dallo studente stesso se maggiorenne.

Si raccomanda di compilare il modulo di richiesta in modo corretto e leggibile in ogni sua parte ed, in special modo, di specificare correttamente l’Istituto scolastico frequentato dallo studente, fermo restando che qualora la richiesta risulti incompleta o irregolare, la stessa sarà esclusa.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 0736/298875 dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì o inviare una e mail all’indirizzo e.parissi@comune.ap.it.