Grottammare, carambola tra tre veicoli all’interno di una galleria dell’A-14 Necessaria la sospensione temporanea della circolazione veicolare nel tratto autostradale in questione

Un nuovo incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 17 maggio all’interno della galleria autostradale di Montesecco, nei pressi di Grottammare.

Il sinistro, accaduto sulla carreggiata in direzione Ancona per cause tutt’ora in corso di accertamento, ha visto coinvolti un’automobile, un furgone e un autotreno. Il violento impatto ha provocato il ferimento di diverse persone, le quali sono poi state trasportate dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto.

L’incidente ha richiesto la temporanea chiusura del tratto in questione dell’A-14 verso nord. Fino alla riapertura della circolazione, verificatasi pochi minuti prima delle 13.00, si sono registrate code e rallentamenti di diversi chilometri sia nella porzione di autostrada a ridosso del sito dello scontro, sia in prossimità del casello di San Benedetto del Tronto, dov’era stata istituita l’uscita obbligatoria.