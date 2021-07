Doppio appuntamento nel fine settimana con il Festival dell’Appennino Due gli eventi in programma, venerdì 9 luglio a Scalelle (Roccafluvione) e sabato 10 al Lago di Gerosa

Il prossimo fine settimana del Festival dell’Appennino 2021 si arricchisce di un doppio appuntamento: si comincia venerdì 9 luglio a Scalelle (Roccafluvione), con un pomeriggio da “Panorami mozzafiato” e si prosegue sabato 10 sul Lago di Gerosa con il grande show “A pelo d’acqua” della Compagnia dei Folli, quarta tappa della kermesse all’insegna dell’inclusività.

Andando per ordine, il programma di venerdì prevede un anello nella zona di Santa Maria Scalelle, con rientro per cena, al sacco o presso il Food Truck della Cooperativa di Comunità dei Sibillini previa prenotazione. A chiudere la serata il concerto della band tutta al femminile The Holograms, con un viaggio nel pop-rock italiano e internazionale.

Sabato 10, invece, ci si sposta nella zona del Lago di Gerosa per una piacevolissima escursione tra il lago e San Giorgio all’Isola, in attesa dello stupefacente e inedito spettacolo serale sull’acqua della Compagnia dei Folli. Nel pomeriggio, inoltre, si svolgeranno parallelamente attività inclusive a cura di Mete Picene e Decathlon San Benedetto del Tronto, con un tour in kayak sul lago e laboratori creativi in pineta sulle sponde.

Sotto la guida di BIM Tronto e Mete Picene e con la direzione artistica dell’associazione Appennino Up, l’edizione di quest’anno sposa la filosofia di rigenerazione e valorizzazione dei luoghi del Piceno, con un’attenzione particolare per le aree più interne, sostenuta dal progetto di destinazione turistica Mete Picene. Il format tradizionale della kermesse questa volta, infatti, si arricchisce di esperienze inclusive nell’ottica di un’accoglienza e una riscoperta dell’Appennino cucita su misura di ogni esigenza, anche quella più speciale.

Il Festival, passato “nella scuderia” Bim Tronto come marchio e approccio al territorio, propone otto tappe, fino al 1° agosto, pensate come una miscela perfetta di escursioni, racconti, tradizioni, eccellenze, cultura e, naturalmente, spettacolo. Tutto in un’ottica tipicamente inclusiva, cara a Mete Picene, che dal 2017 promuove un nuovo modello di turismo esperienziale altamente sostenibile.

Mete Picene ha saputo strutturare un’offerta di turismo esperienziale, sostenibile e accessibile il cui valore aggiunto risiede nella capacità di fare rete tra enti pubblici e istituzionali, realtà del terzo settore, imprese e comunità, così da presentare un prodotto d’area in grado di raccontare le diverse anime del Piceno attraverso itinerari tematici di scoperta e di turismo slow. In questo scenario, il Festival dell’Appennino sarà dunque un’opportunità unica per promuovere il Piceno e le sue aree interne come destinazione turistica outdoor, ma anche per valorizzare le eccellenze “Made in Piceno” grazie alla presenza dei produttori, delle attività locali e del Food Truck della Cooperativa di Comunità dei Sibillini con i presidi Slow Food. Ogni tappa percorrerà un piccolo ma prezioso tratto del nostro Appennino con la guida e la direzione di Tito Ciarma e Nico Orsini, professionisti iscritti al Collegio Guide Alpine delle Marche. Anche per questa edizione, a causa delle disposizioni vigenti per l’emergenza Covid, è obbligatoria la prenotazione per ciascuna escursione, il numero di partecipanti consentito per ciascuna escursione sarà comunicato dall’organizzazione di volta in volta. Per la prenotazione gratuita si dovrà consultare direttamente il sito internet www.festivaldellappennino.it.

Il Festival è realizzato dal BIM Tronto, dall’Associazione Appennino Up e da Mete Picene, con il contributo della Regione Marche e la collaborazione di molteplici realtà del territorio, tra cui Decathlon Italia e Comete Impresa Sociale per la programmazione delle attività sportive e accessibili, Made in Piceno, Slow Food.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 335/6223577 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

PROGRAMMA – VENERDÌ 09/07/2021

Santa Maria Scalelle – Panorami mozzafiato (pomeriggio)

Ore 16:15 – Ritrovo a Santa Maria Scalelle (Roccafluvione)

Ore 16:30 – Partenza escursione

Ore 19:30 – Ritorno a Santa Maria Scalelle (cena libera o presso Food Truck previa prenotazione)

Ore 20:30 – Concerto The Holograms

Anello Santa Maria Scalelle

Dislivello salita 570 m

Lunghezza circa 9 km

Percorrenza circa 3:00 h

Difficoltà percorso E (escursionistico)

OBBLIGATORI: scarponi da trekking

CONSIGLIATI: giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia o bottiglie pet, zaino media capacità, bastoncini.

Tutte le escursioni saranno guidate e dirette da Tito Ciarma e Nico Orsini Professionisti iscritti al Collegio Guide Alpine delle Marche.

Programma: https://www.festivaldellappennino.it/festivaldellappennino/event/panorami-mozzafiato-santa-maria-scalelle

Prenotazioni: https://www.festivaldellappennino.it/festivaldellappennino/event/panorami-mozzafiato-santa-maria-scalelle

PROGRAMMA – SABATO 10/07/2021

Lago di Gerosa – A pelo d’acqua (pomeriggio)

Ore 16:15 – Ritrovo presso Lago di Gerosa (seguire indicazioni Festival dell’Appennino)

Ore 16:30 – Partenza escursione

Ore 19:30 – Rientro e cena libera o presso Food Truck previa prenotazione

Ore 21:00 – Spettacolo della Compagnia dei Folli

Programma Mete per tutti – Il bagno delle fate (pomeriggio)

Ore 16:15 – Ritrovo presso Lago di Gerosa (seguire le indicazioni del Festival dell’Appennino)

Ore 16:30 / 18:30 – Tour inclusivo sul lago con kayak

Ore 17:00 / 19:00 – Laboratori creativi in pineta sulla riva del lago

Ore 21:00 – Spettacolo della Compagnia dei Folli

Anello Lago di Gerosa – San Giorgio all’Isola

Dislivello salita circa 500 m

Lunghezza circa 7,5 km

Percorrenza circa 3:00 h

Difficoltà percorso E (escursionistico)

OBBLIGATORI: scarponi da trekking

CONSIGLIATI: giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia o bottiglie pet, zaino media capacità, bastoncini.

Tutte le escursioni saranno guidate e dirette da Tito Ciarma e Nico Orsini Professionisti iscritti al Collegio Guide Alpine delle Marche.

Per entrambe le serate è consigliato dotarsi di plaid per sedersi sul prato e di un abbigliamento più pesante.

Scopri il programma dettagliato della giornata nella locandina e nell’evento a questo link: https://www.festivaldellappennino.it/festivaldellappennino/event/a-pelo-dacqua-lago-di-gerosa

Prenota tramite questo link: