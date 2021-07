Banca del Piceno premiata in occasione di “Le Fonti Awards 2021” "Sarà un ulteriore stimolo per continuare il nostro percorso di crescita con maggiore intensità"

La Banca del Piceno è stata premiata tra le finaliste della XI edizione annuale di “Le Fonti Awards 2021”. La manifestazione si è svolta presso il Museo Diocesano di Milano e ha consacrato, nell’anno della pandemia, le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni e dei risultati ottenuti, per l’alta specializzazione e per i progetti messi in campo.

La Banca del Piceno è stata selezionata e premiata come Eccellenza dell’Anno nella categoria Banking & Finance, nello specifico sotto il profilo della Leadership, configurandosi come punto di riferimento territoriale nella finanza per le PMI, in grado di puntare su radicamento territoriale e qualità.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti del risultato raggiunto – hanno dichiarato il Presidente Mariano Cesari, che ha ritirato giovedì sera il premio, e il Direttore Generale Franco Leone Salicona – perché nelle motivazioni della selezione, troviamo l’essenza della mission della nostra Banca. Sarà un ulteriore stimolo per continuare il nostro percorso di crescita con maggiore intensità, innovando i canali e gli strumenti di finanziamento di cui il nostro territorio ha bisogno e che fanno riferimento a programmi ben precisi di finanza agevolata nel mercato creditizio, che mirano allo sviluppo dell’ecosistema produttivo territoriale, al supporto dell’imprenditorialità giovanile e alla rivitalizzazione delle attività tradizionali e artigianali, con una particolare sensibilità all’innovazione tecnologica e digitalizzazione”.

La serata si è aperta con il CEO Summit dal tema “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di successo per un nuovo Rinascimento del Sistema Italia” che ha visto la partecipazione degli amministratori e dei manager di aziende italiane che si sono distinte maggiormente per i risultati raggiunti. La premiazione è stata coordinata dai conduttori di Le Fonti TV, l’emittente punto di riferimento nel panorama nazionale su informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi.

da: Banca del Piceno