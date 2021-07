Prende il via la rassegna “Nel cuore, nell’anima” a San Benedetto del Tronto Sarà Alice a inaugurare la manifestazione nella serata di giovedì 15 luglio

201 Letture Cultura e Spettacoli

Si apre con il sold out la quarta edizione di “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole” la rassegna di concerti proposta al Paese Alto di San Benedetto del Tronto dall’assessorato alla cultura del Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e il sostegno di BiM Tronto.

A registrare il tutto esaurito, giovedì 15 luglio, è Alice che si confronta con uno dei più grandi maestri della musica leggera italiana canta Battiato. Accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, per tanti anni collaboratore di Battiato, Alice omaggia l’amico e maestro siciliano da poco scomparso con l’autenticità e l’eleganza che l’ha resa interprete unica della sua musica. “Da molto tempo – dice la cantante e autrice – canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con un album e questo programma ne è il naturale proseguimento. Interpreto canzoni che nel tour Battiato e Alice del 2016 abbiamo cantato insieme per la prima volta e altre che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune delle quali mai cantate prima d’ora. E non posso fare a meno di una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni a partire dal 1980, i duetti e i brani che Battiato ha scritto per i miei album più recenti”.

I prossimi appuntamenti della rassegna sono: mercoledì 28 luglio Fabio Concato in “Musico Ambulante Tour 2021; venerdì 30 luglio Gaetano Curreri e Solis String Quartet in “Canzoni da Camera”; sabato 7 agosto Eugenio Finardi.

Ingresso: biglietti di posto unico euro 15 in vendita online su www.vivaticket.it, alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) tre giorni precedenti gli spettacoli (orario 18/20) e la sera di spettacolo dalle 19 alla biglietteria in Piazza Piacentini.

Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794438 – 0735/794587 www.comunesbt.it

Inizio concerti ore 21.30

L’accesso è consentito nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria.