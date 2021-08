Ascoli, mentono per ottenere il Reddito di Cittadinanza: sette denunciati A portare alla luce la vicenda sono stati i Carabinieri

I Carabinieri di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’Inps e il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato sette persone per aver fornito false informazioni valide a far ottenere loro il Reddito di Cittadinanza.

A finire nei guai sono stati sette individui di età compresa tra i 45 e i 65 anni, che avrebbero ricevuto decine di migliaia di euro attraverso la misura assistenziale: per garantirsi tali entrate, essi non avrebbero esitato a omettere dati che avrebbero precluso l’ottenimento del RdC.

Al termine delle indagini e su indicazione della locale Procura della Repubblica, le forze dell’ordine hanno infine provveduto a denunciare i responsabili. Già cominciate le procedure finalizzate al recupero delle somme di denaro riscosse illecitamente.