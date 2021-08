Offida, sabato 28 e domenica 29 agosto due giornate all’insegna dello sport L'assessore Capriotti: "Alle associazioni di basket, karate, pallavolo e tennis va il mio ringraziamento per aver aderito al nostro progetto"

67 Letture Associazioni

“Settembre & Sport” sarà una vera e propria anteprima di quello che accadrà proprio nel prossimo mese di settembre, quando le attività sportive riprenderanno a pieno regime.

Nel prossimi fine settimana, ad Offida, sarà possibile praticare e conoscere meglio tennis, basket, pallavolo e karate, grazie alle associazioni del territorio ossia Circolo Tennis Remo Barbizzi, Basket Offida, Offida Volley e Master Karate Offida Fitness Club.

“Siamo nella fase conclusiva del progetto Destinazione Benessere Sport Offida 2021 con le iniziative dedicate ai giovani ragazzi e allo sport – così commenta l’Assessore allo Sport del Comune di Offida, l’Avv. Cristina Capriotti– e l’ultimo fine settimana di agosto sarà infatti a loro dedicato con prove gratuite nell’ottica di promuovere alcune delle discipline che possono trovare nel nostro territorio e che i ragazzi potranno praticare nell’annualità che sta per avviarsi. Alle associazioni di basket, karate, pallavolo e tennis va il mio ringraziamento per aver aderito al nostro progetto. Lo sport è importante per la salute e crescita di ognuno di noi, una componente fortemente sacrificata nei tempi attuali ma di cui nessuno deve fare a meno. L’amministrazione trova fondamentale il ruolo dello sport soprattutto nelle fasce di età giovani per un stile di vita che poi li accompagna nella crescita. Vogliamo contribuire ad invertire la tendenza che li vuole chiusi in casa davanti a Smartphone e pc. Per questo abbiamo pensato ad un fine settimana all’insegna del benessere, della socialità, dell’allegria per la salute dei giovani ragazzi che invito a partecipare. Ringrazio l’U.S. Acli Marche che ha coordinato l’iniziativa e la Regione Marche per aver finanziato la nostra progettualità”.

Il programma del fine settimana prevede sabato 28 agosto dalle ore 18,30 alle ore 20,30 attività di tennis presso il Circolo Tennis Offida “Remo Barbizzi” in via Pietro Nenni (informazioni 3668768983) e di pallavolo presso il palazzetto dello sport in viale martiri della resistenza ad Offida (dalle ore 18 alle ore 19.30 – informazioni 3339533094). Domenica 29 agosto invece, dalle ore 17 alle ore 19 attività di basket presso il palazzetto dello sport di Offida (informazioni 3478322375) ed attività di karate presso il Parco della luna dalle ore 17,30 alle ore 19.30 (informazioni 3343209902).

La partecipazione alle varie iniziative è gratuita.

da: Us Acli Marche