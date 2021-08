Ascoli, si avvicina la seconda edizione di “Note in Radio” L'evento, aperto ai giovani cantanti tra i 5 e i 14 anni d'età, si terrà sabato 4 settembre al teatro Ventidio Basso

83 Letture Cultura e Spettacoli

È in programma sabato 4 settembre, alle ore 17:30 al Teatro Ventidio Basso, la seconda edizione di “Note in Radio”, festival canoro per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione NIR APS.

La kermesse, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno e dal Comune di Roccafluvione, e realizzata grazie all’intervento della Fondazione Carisap, vedrà sfidarsi sul palco del Massimo Cittadino giovani cantanti dai 5 ai 14 anni, provenienti da tutta Italia, oltre a esperti autori del settore. Nel corso della serata non mancherà la mitica “Miss Croma”, la nota musicale mascotte del festival che terrà compagnia a tutti i presenti.

I posti per assistere allo spettacolo sono limitati: nel rispetto delle normative anti-Covid, la prenotazione è obbligatoria. I biglietti possono essere acquistati al costo di 10 euro telefonando al numero 328-7686093 o tramite email all’indirizzo niraps@libero.it. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’associazione onlus di clown di corsia “Il Sole di Giorgia”.