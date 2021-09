Successo a San Benedetto per lo spettacolo “La forza di una voce sola” Coronamento del laboratorio teatrale "Ascodept 2.0", si è tenuto il 2 settembre scorso

Si è concluso con un emozionante spettacolo, il percorso formativo del Laboratorio Teatrale Ascodept 2.0 finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale.

Gli incontri hanno avuto inizio nel mese di aprile, in un primo momento con lezioni on line sulla piattaforma zoom, per poi trasferirsi in presenza dal mese di luglio. Gli allievi, tutti giovanissimi, hanno partecipato con entusiasmo e passione guidati dagli insegnanti Eugenia Brega e Paolo Clementi che hanno proposto un percorso formativo molto approfondito basato sulle principali materie dell’arte attoriale quali: dizione, fonazione, educazione della voce, recitazione e interpretazione secondo il metodo Stanislavskij, costruzione del personaggio, elementi di mimo secondo il metodo Decroux. Agli allievi attori sono stati poi proposti dei monologhi inanellati da un filo conduttore che hanno permesso di costruire uno spettacolo dal titolo “LA FORZA DI UNA VOCE SOLA” rappresentato con successo il 2 settembre presso l’anfiteatro Karol Wojtyla della parrocchia Cristo Re a Porto d’Ascoli.

Erano presenti i consiglieri comunali di San Benedetto del Tronto Valerio Pignotti e di Monteprandone Marco Ciabattoni.

Il pubblico intervenuto ha apprezzato la professionalità e l’intensità espressiva dei giovani attori, chiamati ad interpretare ruoli molto impegnativi. Il progetto ha avuto il patrocinio di vari comuni: Ascoli Piceno, Arquata del Tronto, Castorano, Folignano, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Offida, Palmiano, San Benedetto del Tronto, Spinetoli. L’iniziativa è stata realizzata da Delta – Odv in partenariato con 3Sicc Aps, Circolo Acli Oscar Romero Aps, Centro Iniziative Giovani APS e Unione Sportiva Acli Marche APS e con la consulenza dell’Associazione Teatro delle Foglie. Visto il successo del Laboratorio si sta già pensando di dare seguito all’iniziativa con una nuova edizione aperta anche a nuovi allievi.

Gli interpreti sono stati Jacopo Albertini, Claudia Curzi, Chiara Del Medico, Asja Di Donato, Serena Fazzini, Greta Gripshi, Alessandra Piccinini, Lucrezia Piermarini e Tanya Torcolacci.