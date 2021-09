Automobile si ribalta a Folignano, soccorso il conducente Il fatto si è verificato lungo la Strada Provinciale 81

Incidente stradale a Folignano nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre: coinvolta una sola automobile, rovesciatasi parzialmente per cause non ancora pienamente accertate.

Il fatto è avvenuto lungo la Strada Provinciale 81, nei pressi della località Case di Coccia. Dopo aver perso il controllo della propria vettura, il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere, non riuscendo a uscire dal mezzo con le proprie forze.

Sul luogo del sinistro sono quindi accorsi i Vigili del Fuoco del comando ascolano, che hanno adoperato tecniche particolari per trarre in salvo l’automobilista ferito: a rendere particolarmente difficoltoso l’intervento vi erano la posizione del mezzo incidentato e il concreto pericolo di incendio, dovuto alla fuoriuscita di carburante.

Dopo aver estratto il conducente, i pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo. Affidati ai Carabinieri i rilievi del caso.