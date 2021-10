Ascoli, conto alla rovescia per la “Festa del cioccolato” in piazza del Popolo L'evento si svolgerà tra venerdì 8 e domenica 10 ottobre

Piazza del Popolo si prepara a un weekend dolcissimo: da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, infatti, nel salotto cittadino si svolgerà la terza edizione della ‘Festa del cioccolato’. Un appuntamento per tutti i golosi e per gli amanti del cioccolato, che avranno a disposizione un gran numero di stand e maestri cioccolatieri per soddisfare la loro voglia di dolce.

“Abbiamo voluto riproporre questa iniziativa dopo lo stop dovuto alla pandemia – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – perché crediamo molto nella vocazione ‘food’ del centro storico e perché simili appuntamenti sono un ottimo modo per far arrivare visitatori in città. Infatti il comparto del cibo è sempre particolarmente attrattivo e permette di rivolgersi a una platea molto ampia, che comprende tutte le fasce di età”.

Una fiera mercato in cui sarà possibile acquistare e degustare prodotti di qualità, e scoprire i segreti dell’arte del cioccolato: ci saranno laboratori e momenti dedicati ai più piccoli, come la ‘Grande festa dei bambini’ in programma venerdì e a cura di Event Giochi. La ‘Festa del cioccolato’ vuole quindi promuovere il consumo consapevole e responsabile di prodotti genuini, partendo dal presupposto che il vero cioccolato artigianale è privo di additivi e conservanti.

“Sarà un weekend all’insegna del gusto – ha aggiunto l’assessore agli eventi, Monia Vallesi – che permetterà di animare il centro storico cittadino grazie alle prelibatezze dolciarie. Un momento dedicato a chi ama il cioccolato, dai bambini agli adulti, su misura per le famiglie grazie anche alle numerose attività pensate per i più piccoli”. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.