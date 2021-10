Folignano, bambino di 9 anni investito da un’automobile: è grave Il drammatico incidente è avvenuto in località Villa Pigna nel tardo pomeriggio di lunedì 4 ottobre

Un bambino di 9 anni è rimasto ferito in maniera molto grave in seguito a un incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Folignano nel tardo pomeriggio di lunedì 4 ottobre.

Il fatto si è verificato nella frazione di Villa Pigna, in via Alessandria. Intorno alle ore 19.00, il piccolo si trovava in sella alla propria bicicletta quando, secondo una dinamica tutt’ora in fase di ricostruzione, è stato travolto da una Fiat Seicento.

Il bambino, rimasto incastrato tra le ruote della vettura, è stato liberato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del comando ascolano, per poi essere affidato alle cure del personale del 118: nei pressi del luogo dell’incidente è poi atterrata l’eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza il bimbo all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è arrivato privo di conoscenza.

Sul caso indagano i Carabinieri del distaccamento locale.