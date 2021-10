San Benedetto del Tronto, 78enne fermano trovato morto all’interno della propria auto Sul caso indaga la Polizia

Un 78enne fermano, Sergio Fiumaroli, è stato trovato privo di vita nei dintorni di San Benedetto del Tronto nella tarda serata di giovedì 14 ottobre.

Il corpo esanime dell’uomo è stato scoperto poco prima delle ore 23.00 dal personale di un’azienda di vigilanza privata. Il 78enne giaceva inerme all’interno della propria automobile, posteggiata in una strada secondaria a pochi metri dal fiume Tronto.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il decesso di Fiumaroli, sul cui cadavere è stata scoperta una vistosa ferita alla testa che non è però stata ritenuta una possibile causa diretta per la sua morte: probabile che salma sia ora sottoposta ad autopsia. Sul caso indaga la Polizia di Stato.