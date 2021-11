Ascoli, sciopero del servizio di igiene ambientale nella giornata di lunedì 8 novembre Non saranno garantiti né la raccolta dei rifiuti né lo spazzamento delle vie cittadine

69 Letture Cronaca

A seguito della comunicazione di Ecoinnova si informa che il giorno di lunedì 8 novembre 2021 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale riguardante i servizi di igiene ambientale che potrà causare ritardi o sospensioni nell’esecuzione dei servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti e spazzamento strade).

Per quanto sopra, anche se è previsto il regolare svolgimento dei servizi, la Ecoinnova non è in grado di garantire la presenza di tutti gli operatori.

Nel caso di disservizi il recupero dei rifiuti verrà effettuato nei giorni successivi.

In ottemperanza alle vigenti norme, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali.