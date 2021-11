Cupra Marittima, uomo cade in un pozzo profondo quindici metri L'uomo, tratto in salvo dai Vigili del Fuoco, è stato poi condotto in ospedale in stato di ipotermia

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata di giovedì 11 novembre a Cupra Marittima, dove un uomo è caduto in un pozzo situato in un terreno di sua proprietà.

Il fatto si è verificato in località Santi. Per cause non ancora ben chiarite, l’individuo in questione è scivolato fino alla metà di un pozzo profondo 15 metri, cadendo in acqua e riuscendo a fatica ad aggrapparsi a un appiglio.

Grazie all’impiego della scala italiana, i pompieri del comando di San Benedetto del Tronto hanno quindi raggiunto l’uomo, che versava in stato di ipotermia: successivamente, i sanitari del 118 ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Presente sul posto anche il personale della Polizia Locale.