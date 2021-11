Grottammare, luminarie natalizie in funzione da domenica 28 novembre Il sindaco Piergallini: "Tenteremo di salvare il salvabile, sempre mettendo al centro prudenza e sicurezza"

Atmosfere natalizie da domenica prossima, 28 novembre, con l’accensione delle luminarie nei quartieri cittadini e l’avvio degli eventi che accompagneranno tutte le festività fino al 9 gennaio 2022, centrati su bambini e ragazzi.

Alberi e figure tridimensionali, giganteschi lampadari, archi e palme luminose: gli addobbi pensati per le festività di fine anno si illumineranno all’imbrunire di domenica pomeriggio in 13 luoghi* della città (elenco in calce). Il progetto e l’installazione sono stati affidati alla ditta Luminarie Di Gialluca di Roseto degli Abruzzi, al costo complessivo di € 15.235,05.

In contemporanea con l’accensione delle luminarie, partirà il calendario degli eventi natalizi: l’annunciata presentazione della storia a fumetti di Papa Sisto V si terrà al primo piano del Kursaal (17.30) prima di aprire la mostra delle tavole originali al MIC-Museo Illustrazione Comica. Il progetto nasce in seno ai festeggiamenti del V centenario della nascita di Felice Peretti (Grottammare, 1521), eletto al soglio pontificio nel 1585.

A partire dal 5 dicembre, la stagione “Natale a Teatro” intratterrà bambini e famiglie la domenica pomeriggio al Teatro delle Energie: 4 appuntamenti con i classici della letteratura per l’infanzia vedranno in scena apprezzate compagnie di teatro per ragazzi.

In programma, anche il ritorno di Giochi in Grotta con 2 fine settimana per divertirsi e scoprire luoghi nascosti del centro storico.

Il dettaglio degli eventi è contenuto nel manifesto della serie Grottammare Arte (nr. 45, visibile su www.comune.grottammare.ap.it), che questa volta presenta l’opera della pittrice grottammarese Maria Luisa Panella “All’imbrunire”.

“In questo periodo, è meglio non ammalarsi – dichiara il sindaco Enrico Piergallini -. Evitiamo appuntamenti all’aperto, troppo soggetti al clima e meno gestibili dal punto di vista della sicurezza: siamo per fortuna ancora in zona bianca. Qualora la nostra regione dovesse invece passare in zona gialla, non dovremmo comunque buttare tutto: le normative, infatti, consentirebbero di organizzare anche in zona gialla eventi nelle sale teatrali e culturali della città, ma a capienza ridotta al 50%. Tenteremo di salvare il salvabile, sempre mettendo al centro prudenza e sicurezza”.

*ELENCO LUOGHI e LUMINARIE

1- Piazza Carducci: albero tridimensionale a palo colore bianco altezza 8 mt. e figure tridimensionali

2- Via D. Alighieri: n. 4 disegni natalizi

3- Statale 16 Zona Ascolani: incrocio Via D. Alighieri addobbo di n. 4 pini – incrocio Via Firenze addobbo di n. 2 palme

4- Piazza Gran Madre di Dio: albero tridimensionale a palo da 8 mt. colore verde e n. 3 disegni larghezza mt. 10

5- Corso Mazzini: sfere tridimensionali colore bianco e blu

6- Piazza Fazzini: albero tridimensionale a forma di cono altezza 10 mt. con luce calda flash, cielo stellato su tutta la piazza

7- Via Matteotti: n. 7 archi con sfera tridimensionale bianca e blu

8- Piazza San Pio: n. 2 disegni natalizi larghezza mt. 10 ai lati della piazza

9- Piazza Madonna della Speranza: proiezione immagini natalizie sulla facciata della Chiesa

10- Piazza Kursaal: n. 15 cilindri tridimensionali colore bianco freddo e lampadari grandi altezza 2,5 mt.

11- Paese Alto: tetto di luci in Piazza Peretti

12- Piazza Stazione: addobbo palma, n. 3 archi larghezza mt. 8 sulla piazza

13- Tesino Village: n. 4 archi