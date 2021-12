Ascoli, automobile alimentata a metano si ribalta in via del Castellano I Vigili del Fuoco, fortunatamente, non hanno riscontrato alcuna fuga di gas dalla vettura

Incidente stradale ad Ascoli Piceno nel corso del pomeriggio di mercoledì 8 dicembre: coinvolta un’automobile con una sola persona a bordo.

Per cause non ancora pienamente accertate, il conducente del veicolo ha perso il controllo del proprio mezzo mentre stava percorrendo via del Castellano, finendo col ribaltarsi completamente.

I Vigili del Fuoco della sede di Ascoli si sono recati sul luogo dell’incidente, potendo constatare fortunatamente come dalla vettura, alimentata a metano, non vi fosse stata alcuna perdita di gas. Nessuna conseguenza per l’uomo al volante dell’auto, che è riuscito a tirarsi fuori da sé prima dell’arrivo dei soccorsi.

Presenti sul posto anche i sanitari del 118 e il personale della Polizia Locale.