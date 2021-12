Scontro tra due automobili e un tir tra Grottammare e Pedaso, due feriti L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 10 dicembre

Ancora un incidente nel tratto dell’A-14 compreso tra Grottammare e Pedaso: tre i veicoli coinvolti nello scontro verificatosi nella tarda mattinata di venerdì 10 dicembre.

L’impatto ha avuto luogo pochi minuti dopo mezzogiorno all’interno della galleria “Pedaso”, in direzione nord, e ha visto interessati un tir e due automobili. Due persone sono rimaste ferite, dovendo poi ricorrere alle cure opportune in ospedale dopo esservi state trasportate dai sanitari del 118.

A occuparsi della messa in sicurezza del tratto autostradale in questione sono stati i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto, accorsi sul posto assieme al personale della Polizia Stradale. La circolazione è rimasta bloccata per l’intera durata dei soccorsi.