Centinaia di finte vaccinazioni anti-Covid, medico in manette ad Ascoli Piceno Sono 73 i Green Pass che sarebbero stati rilasciati illecitamente in seguito alle azioni del dottore

I Carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, su disposizione del Gip del Tribunale, hanno tratto in arresto un medico, il quale avrebbe finto di inoculare oltre un centinaio di vaccini contro il Covid-19.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il professionista avrebbe ritirato dall’Asur circa 120 dosi vaccinali, le quali, tuttavia, non sarebbero mai state iniettate: egli, infatti, le avrebbe gettate via. In aggiunta a tutto ciò, l’uomo avrebbe messo le mani su altri 150 vaccini, garantendo l’accesso al Green Pass a 73 persone nonostante il fatto che nessuna di esse abbia ricevuto i sieri in questione.

Le indagini, scattate a partire da una segnalazione della stessa Asur, hanno infine condotto all’arresto del medico, che si trova ora in carcere con l’accusa di peculato e falso in atto pubblico.