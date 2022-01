San Benedetto, violento incendio presso lo stabilimento Italservizi Interessate diverse tonnellate di rifiuti

Un incendio di vaste proporzioni ha avuto origine nella tarda serata di martedì 4 gennaio presso lo stabilimento Italservizi di San Benedetto del Tronto.

Le fiamme si sono propagate a partire dalle ore 23.30 per cause non ancora del tutto accertate. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco dei comandi di San Benedetto, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona e Macerata, che dopo diverse ore sono riusciti a contenere il rogo.

Ingentissimi i danni provocati dall’incendio, che ha distrutto diversi macchinari e reso instabile lo stesso capannone dov’era accatastata una gran quantità di rifiuti di vario genere. Resta ancora da chiarire se si sia trattato di un atto doloso o se le fiamme siano riconducibili ad autocombustione.