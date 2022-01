Appuntamento conclusivo sabato 15 gennaio con la rassegna Ascolinscena Sul palco del PalaFolli arriva la compagnia "La Bottega dei Rebardò" con lo spettacolo "Una volta nella vita"

94 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo la pausa natalizia, sabato 15 gennaio 2022 al PalaFolli di Ascoli Piceno torna la rassegna di teatro Ascolinscena con lo spettacolo in concorso “Una volta nella vita”, divertentissima e originale commedia, a tratti surreale e grottesca, a volte malinconica e riflessiva messa in scena dalla compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma.

“Una volta nella vita” è uno spettacolo dove si muore… dal ridere! I protagonisti sono tutti defunti che si incontrano in una sala mortuaria dove, in attesa del viaggio verso l’al di là, avranno occasione di confrontarsi, conoscersi e trovare una complicità che probabilmente in vita non avrebbero trovato, considerando che vengono da storie molto diverse fra loro.

La storia di svolge in un obitorio e quattro cadaveri sono sotto le lenzuola, tutti si svegliano e vogliono scappare da quel posto convinti di non essere quello che sono. I morti litigano, fanno pace, provano una seduta spiritica, tentano di rubare una macchina, tentano di capire come sono finiti in quel posto ma soprattutto fanno ridere. Si ride della morte, si ride della vita che fu e si trova anche il tempo di commuoversi. A loro si aggiunge un portantino dell’obitorio che tra un colpo di tenaglia ed una telefonata alla moglie stressata dalle griffe ha uno svenimento mortale.

Al PalaFolli teatro torna la compagnia Bottega dei Rebardò di Roma che negli anni passati ha sempre riscosso grande successo guadagnandosi i Premi Ascolinscena con gli spettacoli “Ben Hur” e “Sugo finto”. Per la nuova edizione, sul palco ascolano saliranno Monica Biagini, Stefania Giayvia, Antonella Rebecchi, Sandro Calabrese e Enzo Ardone che cura anche la regia dello spettacolo.

“Una volta nella vita” è l’ultimo spettacolo in concorso della XIV edizione di Ascolinscena che il 12 febbraio prossimo assegnerà i Premi decisi dalla giuria e dal pubblico abbonato.

Prima della serata finale, la Rassegna ospiterà il 29 gennaio il debutto di “Tutti nell’armadio” della Compagnia dei DonAttori che insieme a Castoretto Libero, Li Freciute e la Compagnia dei Folli organizza Ascolinscena, realizzata anche grazie al contributo di Uilt Marche (Unione Italiana Libero Teatro) e di Fainplast srl.

I biglietti per lo spettacolo di sabato 15 gennaio sono già in vendita presso il Teatro PalaFolli (0736 35 22 11) o on-line su www.palafolli.it.

Si ricorda che per l’accesso al teatro, come da disposizione ministeriale, è richiesta esibizione di Green Pass Rafforzato e l’uso della mascherina Ffp2, anche durante lo spettacolo.

Inizio spettacolo: ore 21:00

Costo biglietti: € 10,00

Per info: www.palafolli.it – 0736 35 22 11