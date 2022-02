Monteprandone, il calendario dei controlli autovelox nel mese di febbraio Le verifiche sul rispetto dei limiti di velocità saranno svolte dal personale della Polizia Locale

Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone. Per il mese di febbraio 2022, la Polizia Locale posizionerà l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune arterie viarie del territorio.

Di seguito il calendario dei giorni e luoghi:

– venerdì 4 febbraio, dalle 8 alle 12, via Scopa;

– martedì 8 febbraio, dalle 14 alle 18, via Salaria, Contrada Sant’Anna;

– mercoledì 16 febbraio, dalle 13:30 alle 17:30, via Salaria, Contrada San Donato;

– lunedì 21 febbraio, dalle 8 alle 11, via San Giacomo.