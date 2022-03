Penultimo appuntamento a Monteprandone con la rassegna “La Quinta..in scena” Sabato 12 marzo alle ore 21.00 il Centro Pacetti ospiterà la commedia "Vi presento mia moglie"

Per il quarto appuntamento della rassegna teatrale “La Quinta…in scena”, sabato 12 marzo, a salire sul palco del Centro Pacetti sarà la compagnia teatrale “Anime sul palco” di Monteprandone.

Lo spettacolo è “Vi presento mia moglie”, una commedia brillante e divertente. Personaggi eterogenei e complessi contraddistinguono scena dopo scena tutto lo spettacolo, catturando l’attenzione attraverso una spiccata potenza narrativa ed emotiva.

Mentre è in viaggio di piacere con la moglie Margherita, Federico La Vecchia incontra per caso il marchese Aristide Caraffa vecchio professore di scuola di Margherita che coglie l’occasione per invitare i due a cena a casa sua e far loro conoscere la sua signora. Appena arrivati a casa del marchese, le cose si complicano e la vicenda si riempie di colpi di scena.

Questi gli interpreti Ivana Oddi, Roxana Bunduk, Paolo Fioravanti, Giordano Fazzini, Renato Almonti, Marco Galiè guidati dal regista Emilio Fabrizio La Marca, dall’assistente regia Marina Stazi, dal tecnico audio-luci Marco Gucciardi.

La prenotazione è obbligatoria al numero 3471659688. L’ingresso al Centro Pacetti è consentito solo con green pass rafforzato (certificazione verde ottenuta per vaccinazione o guarigione) nel rispetto della normativa antiCovid. Inizio spettacolo ore 21. Il costo è di 8 euro singolo spettacolo, 5 euro per over 65 e under 14, gratis per le persone con disabilità.

Ricordiamo che l’appuntamento è inserito nella rassegna teatrale organizzata dalla compagnia “Anime sul Palco” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone e il patrocinio dell’Unione Italiana Libero Teatro (UILT) e della Regione Marche.