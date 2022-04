Monteprandone, aperte le domande per ottenere le borse di studio Potranno accedervi le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado

58 Letture Cronaca

La Regione Marche ha approvato gli indirizzi operativi per l’assegnazione di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2021/2022, demandando al Comune di Monteprandone l’acquisizione delle relative istanze di ammissione.

Le Borse di Studio saranno erogate direttamente dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) mediante il sistema dei bonifici domiciliati presso gli uffici postali.

Per presentare la domanda è necessario che lo studente sia residente nel Comune di Monteprandone e iscritto nell’anno scolastico 2021/2022 presso una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria e che l’attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare dello studente non sia superiore a 10.632,94 euro.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modello presente sul sito www.comune.monteprandone.ap.it.

Le istanze, debitamente compilate, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16 maggio 2022, con una sola delle seguenti modalità via P.E.C. a comune.monteprandone@emarche.it; via email a protocollo@comune.monteprandone.ap.it; per posta raccomandata, non farà fede la data di invio postale, a Comune di Monteprandone, via Delle Magnolie, 1 – 63076 Monteprandone (AP) o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo – via Delle Magnolie, 1 – 63076 Monteprandone (AP).