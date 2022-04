Ascoli Piceno tra le protagoniste di “La sfida più bella” su Rai 2 Appuntamento sabato 30 aprile alle ore 23.00

Sabato 30 aprile alle ore 23.00 a Tg2 Dossier ‘La sfida più bella”, di Daniela Bisogni. Un viaggio nei dieci comuni finalisti che hanno preso parte alla competizione per l’assegnazione del titolo di capitale della Cultura 2024, vinta da Pesaro. Queste le altre nove candidate: Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, Sestri Levante, Siracusa, Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Viareggio, Vicenza.

Da nord a sud, per conoscere bellezze, itinerari culturali, risorse e patrimoni storici. E scoprire nel contempo un percorso di rinascita culturale, dove ogni città candidata si è messa in gioco esaltando i propri caratteri originali e i fattori che ne dovrebbero determinare lo sviluppo culturale nel futuro prossimo, inteso come motore di crescita dell’intera comunità. Un viaggio affascinante, frutto di una sfida che ha messo in moto dei meccanismi virtuosi e dei percorsi di valorizzazione di tutte le città in gara.

Per le dieci città candidate l’essere state finaliste in un certo senso è equivalso già a vincere, per la spinta a intraprendere un percorso di condivisione culturale nel territorio, che può servire da modello per altri. Perché con l’allargamento degli orizzonti ai comuni limitrofi o della provincia, l’unione di forze produce economia, oltreché cultura. Ed è questa la vera novità.