Doppia iniziativa a Monteprandone nell’ambito di “Nati per leggere” I due appuntamenti si terranno presso l'asilo comunale sabato 28 maggio e sabato 25 giugno

L’Asilo Nido Comunale di Monteprandone ospita gli incontri “Leggiamo Insieme” di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare curati dai volontari e dalle volontarie NpL della Provincia di Ascoli Piceno e rivolti alle famiglie, ai bambini e alle bambine da 6 mesi ai 6 anni.

Il primo appuntamento sarà sabato 28 maggio, dalle ore 16 alle ore 18, presso la struttura di via dello Sport a Centobuchi. Dopo i saluti delle Autorità, interverrà la dott.ssa Laura Olimpi pediatra e referente NpL e NpM Marche. Si replica sabato 25 giugno, questo secondo appuntamento è inserito nel ricco cartellone del festival culturale “Cassandra Fest” organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Prima Persona Plurale.

Entrambe gli eventi, patrocinati dal Comune di Monteprandone, organizzati dalla cooperativa Pagefha che gestisce il nido comunale, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”, sono ad ingresso gratuito.

La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri 339.5031923 (Serena), 328.8195229 (Alessia).