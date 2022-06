Avviati gli interventi sulla segnaletica stradale in alcune zone di Grottammare Il sindaco Piergallini: "Abbiamo fatto il possibile per approvare il progetto ed appaltarlo in tempi ridotti"

E’ iniziato questa settimana il rifacimento della segnaletica stradale in diverse zone di Grottammare sud e nelle aree interne del lungomare De Gasperi, dove è previsto anche un cambio di viabilità. Il calendario dei lavori prevede interventi fino al 14 luglio.

L’impegno dell’Amministrazione a favore degli investimenti inerenti la viabilità e la sicurezza è costante – afferma il consigliere delegato Luigi Travaglini -. I provvedimenti adottati sono stati necessari per potenziare la circolazione e la sosta in sicurezza e nel contempo per migliorare l’accoglienza turistica a Grottammare. Trattasi, infatti, di zone ad alta densità di circolazione stradale e sosta, in particolare nel periodo estivo per la presenza di attività ricettive: sono previsti sensi unici di circolazione in Via Mediterraneo, Via Tirreno e Via Egeo”.

Le zone interessate dai lavori presentano una segnaletica orizzontale molto sbiadita, in alcuni tratti anche poco leggibile, sono inoltre molto frequentate nella stagione estiva da cittadini residenti e non solo. Si tratta, nello specifico, di vie e strade dei quartieri Ischia II e Bellosguardo-Sgariglia, delle zone ad est della ferrovia e Quartiere Bellosguardo, a sud; mentre a nord, via Copernico e vie limitrofe al parco giochi (ovest ss16) e via Tirreno, via Egeo, via Bambini di Beslan (in prossimità del lungomare), dove è previsto anche un cambio di viabilità per migliorare la sicurezza stradale.

I lavori sono stati affidati alla ditta Nuova Lagoplast snc di Grottazzolina che eseguirà le opere per l’importo complessivo di € 37.849,56.

“Dopo l’approvazione del bilancio – aggiunge il sindaco Enrico Piergallini -, abbiamo fatto il possibile per approvare il progetto ed appaltarlo in tempi ridotti. Procedere al rifacimento della segnaletica di Zona Ascolani, via Ponza e di altri quartieri cittadini era una priorità che non poteva essere rimandata dopo l’estate. Per questa ragione, abbiamo predisposto un programma di interventi non particolarmente impattante: procederemo non per interi quartieri ma per singole vie o coppie di vie, affinché rimanga disponibile un nr di parcheggi sufficienti per i residenti e importanti per la stagione turistica che è iniziata. E’ questo un ulteriore intervento per la sicurezza stradale che si aggiunge a quelli già realizzati gli scorsi mesi, rendendo il biennio 2021/22 una delle stagioni più importanti per il rifacimento della segnaletica stradale cittadina”.