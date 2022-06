San Benedetto, 28enne recuperato in mare a tre chilometri dalla costa Il giovane, soccorso dal personale della Guardia Costiera, è stato poi trasportato in ospedale

71 Letture Cronaca

Un uomo di 28 anni è stato recuperato in mare al largo di San Benedetto del Tronto nel primo pomeriggio di venerdì 24 giugno.

Il giovane, in ipotermia e in chiaro stato confusionale, è stato notato dall’equipaggio di una barca a vela mentre si trovava a circa tre chilometri dal litorale piceno. Immediata la richiesta di soccorso inoltrata alla Guardia Costiera, che nel giro di pochissimi minuti ha inviato sul posto un gommone per il trasporto del 28enne sulla costa. Una volta riportato sulla terraferma, egli è stato preso in carico dai sanitari del 118, i quali lo hanno trasportato per accertamenti all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto. Sul caso sono in corso le opportune indagini da parte delle forze dell’ordine.