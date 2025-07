Conto alla rovescia a Grottammare per la sfilata “Fashion Mood” Appuntamento venerdì 25 luglio (ore 21.30) in piazza Kursaal

La moda firmata CNA si appresta ancora una volta a brillare in passerella di fronte a una straordinaria cornice di pubblico.

In attesa del concorso “Futuri stilisti” di questa sera, sale l’attesa anche per la seconda serata di Fashion Mood, il doppio evento dedicato all’alta moda promosso dalla CNA di Ascoli Piceno, in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche, Banca del Piceno, il confidi Uni.Co. e il Bim Tronto.

Domani, venerdì 25 luglio, le eccellenze artigiane del fashion torneranno sull’esclusiva passerella di piazza Kursaal a Grottammare per mettere in mostra le splendide creazioni della moda picena e marchigiana nell’undicesima edizione della sfilata targata CNA.

Grazie a un format ormai collaudato, in grado di abbinare la magia dell’alta moda a un intrattenimento culturale e musicale di primo livello, il saper fare del territorio sarà il grande protagonista della serata condotta da Milena Miconi e Marco Moscatelli. Non una semplice sfilata, ma un vero e proprio spettacolo unico nel suo genere, più che mai ricco di sorprese, che oltre alle grandi firme del fashion darà spazio anche alla musica, all’arte e all’artigianato artistico.

Un mix perfetto, confermato anche dalla partecipazione e dai numeri: anche quest’anno, infatti, Fashion Mood ha fatto il pieno di prenotazioni per una serata che si annuncia già da tutto esaurito.

Appuntamento domani in piazza Kursaal alle 21,30.

da: CNA Ascoli Piceno