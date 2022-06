Al via gli interventi stradali in diverse vie del territorio di Monteprandone Stanziati 220mila euro per i lavori

Sono partiti questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità. Obiettivo principale del progetto consiste nell’effettuare interventi puntuali riguardanti strade comunali di Monteprandone e di Centobuchi maggiormente dissestate.

Prima via interessata dai lavori di asfaltatura è via dell’Artigianato a Centobuchi. Nelle prossime settimane sempre a Centobuchi si interverrà sulle vie Miravalle e Truento e sulla traversa di via del Lavoro, mentre a Monteprandone saranno interessate via Borgo da Sole e via Indipendenza.

L’azione manutentiva straordinaria ha un valore complessivo di 220.000 euro.

“Siamo finalmente partiti con questo imponente piano asfalti su diverse vie della zona industriale e del capoluogo – dichiarano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore ai lavori pubblici Fernando Gabrielli – le vie interessate presentano un fondo ammalorato in più punti a causa non solo degli agenti atmosferici, ma anche dei continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, fognarie, telefoniche. E’ un ulteriore passo che quest’Amministrazione sta facendo per migliorare la viabilità cittadina e mettere in sicurezza le strade comunali, sia quelle ad alta intensità di traffico e percorse anche da mezzi pesanti, sia quelle del capoluogo di Monteprandone e del centro urbano di Centobuchi densamente abitate”.