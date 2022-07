Giovedì 28 luglio la rassegna TAU fa tappa a Cupra Marittima Giovanni Seneca, Lucilio Santoni e Anissa Gouizi portano in scena "Seneca e Lucilio. Lettere nell'immensità del tempo"

Il viaggio del TAU Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico giunta alla ventiquattresima edizione che in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso su iniziativa di Regione Marche, AMAT, MiC e i Comuni del territorio, prosegue a pieno ritmo negli splendidi palcoscenici all’aperto.

Giovedì 28 luglio l’appuntamento è nel Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima con Seneca e Lucilio. Lettere nell’immensità del tempo con Giovanni Seneca alla chitarra, Lucilio Santoni voce narrante e Anissa Gouizi al canto.

Sapere aude, osa sapere. Ecco l’insegnamento che ci viene dall’immensità del tempo passato. Ma le lettere di andata e ritorno fra Seneca e Lucilio sottolineano che il sapere non è un algoritmo, bensì un dialogo dell’anima con se stessa. Un dialogo che si fa canto e ci invita a salire a bordo della vita, per ricordare come eravamo e immaginare come potremmo essere. Seneca e Lucilio è uno spettacolo di armonie che risuonano nel tempio della poesia, per sollevare definitivamente lo sguardo verso l’alto, l’oltre e l’altrove.

Il TAU non è solo un’ampia rassegna di spettacoli ma ad arricchire la proposta per il pubblico ci sono gli AperiTAU. Passeggiate di storia. Prima dello spettacolo alle ore 19 visita guidata all’Area Archeologica del Foro Romano a cura di Comune di Cupra Marittima, informazioni e prenotazioni (obbligatorie) presso Iat Cupra Marittima 0735 779193.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, inizio ore 21.30.