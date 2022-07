Monteprandone, aperte le iscrizioni per i servizi di trasporto e mensa scolastici C'è tempo fino al 31 agosto

Il Comune di Monteprandone rende noto che sono aperti i termini per l’iscrizione ai servizi di trasporto e mensa per l’anno scolastico 2022/2023. Entrambi i servizi saranno avviati dal primo giorno di scuola, mercoledì 14 settembre.

Il servizio di trasporto scolastico è riservato a tutti gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado di Monteprandone. Sono esentati dal pagamento gli alunni disabili, che dovranno comunque iscriversi al servizio.

Le tariffe, sulla base dell’ISEE 2022 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, e le modalità di pagamento sono pubblicate sul sito del Comune www.comune.monteprandone.ap.it. Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo del servizio (solo andata o solo ritorno ovvero utilizzo del mezzo per parte dell’anno scolastico).

Il servizio di mensa scolastica è riservato a tutti gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria del Comune di Monteprandone. Le tariffe del servizio mensa son consultabili sul sito istituzionale dove, prima dell’avvio del servizio, verranno comunicate anche le informazioni relative alle modalità di pagamento dei pasti.

La tariffa per non residenti, sia per la mensa che per il trasporto, è unica senza distinzione per scuola, attestazione ISEE e agevolazioni per secondo o ulteriore figlio.

La modulistica, scaricabile all’indirizzo www.comune.monteprandone.ap.it , dovrà essere presentata entro il giorno 31 agosto 2022 con una sola delle seguenti modalità: via e-mail protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via P.E.C. comune.monteprandone@emarche.it.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo – Delegazione Comunale di via delle Magnolie di Centobuchi.

I servizi si intendono richiesti per tutta la durata dell’anno scolastico; eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’Ufficio Servizi Sociali e saranno resi esclusivamente a coloro che avranno presentato regolare istanza e che risulteranno in regola con i pagamenti dei servizi relativi agli anni precedenti.