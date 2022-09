Questione Natura nei centri estivi di San Benedetto del Tronto "Sono stati due mesi veramente importanti e ricchi di esperienze"

Un’esperienza fantastica quella dei centri estivi organizzati dalla Cooperativa “A Piccoli Passi”. Abbiamo passato i mesi di giugno, luglio e agosto insieme a loro tra le fantastiche scuole della Città di San Benedetto del Tronto in doppia veste.

Sia come esperti “esterni” proponendo ogni giorno un divertente e innovativo laboratorio, uscita, raccolta, lettura per insegnare loro sempre qualcosa di nuovo e importante. Le figure che si sono alternate nel ruolo di esperto: Roberta Mariani, già Maestra d’asilo; Roberto Cameli e Mattia Scipioni, che come Educatori, Roberto presso la sede della “Scuola Mattei” e Mattia periodicamente con i bambini della “Scuola Alfortville”. Sono stati due mesi veramente importanti e ricchi di esperienze. Abbiamo potuto insegnare tanto ai bimbi, condividendoci a cuore aperto con loro e allo stesso tempo abbiamo imparato tantissime cose anche noi.

Con quella voglia di educare, ma anche di giocare, divertirci e diventare una “grande famiglia allargata”.

Quest’estate abbiamo condiviso una marea d’amore, perché la cosa più importante con i piccoli, è donare loro amore e insegnargli come si fa a darne un po’ in cambio.

Grazie ad Alessandra Spazzafumo per questa bellissima opportunità! Grazie a Paola, Stefania, Antonella e Fabiola. Grazie a Teresa, a Milva, a Ermanno e a tutti i meravigliosi bambini che non ci toglieremo più dal cuore e con i quali siamo stati benissimo. Infine, grazie a Mattia e alla mia Mamma, sempre sempre sempre al nostro fianco.

