La V Giornata nazionale “Lo sport che vogliamo” si è svolta anche a Monteprandone Concluso il corso gratuito di tennis per i giovani del territorio

126 Letture Sport

Lo sport per tutti e di tutti. Partecipata, inclusiva, aggregante, educativa e accessibile, questa è stata la “V Giornata Nazionale US Acli – Lo sport che vogliamo”, andata in scena nel weekend appena concluso (8-9 ottobre).

Un successo su scala nazionale e che ha coinvolto 17 regioni, 48 province, 75 comuni, per un totale di 87 eventi programmati e 43 discipline e attività motorie e sportive promosse. Giunta alla sua quinta edizione la “Giornata Nazionale US Acli” è stata inserita all’interno del palinsesto ufficiale degli eventi italiani della “Settimana europea dello sport”, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport e i corretti stili di vita. Insomma, lo sport, ancora una volta, al centro della valorizzazione del territorio e significativo è per questo il patrocinio dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e dell’Ufficio nazionale per la pastorale del Tempo Libero, turismo e sport della CEI e la mediapartnership dell’Avvenire.

Tra le attività realizzate c’è stata anche la giornata conclusiva del corso gratuito di tennis riservato ai giovani dal 2009 al 2016, tenuto da maestri certificati, che si è svolto presso il campo in erba sintetica del parco “Il boschetto” a Monteprandone.

Il corso è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Monteprandone e Unione sportiva Acli provinciale Aps.

Alla giornata finale era presente anche il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi che ha avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa evidenziando anche l’importanza dell’utilizzo di una splendida struttura come quella del parco “Il boschetto”.